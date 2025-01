Zwłoki w Odrze. Dryfujące ciało odnalazł spacerowicz

Kilkaset metrów w dół rzeki udało się wyłowić ciało człowieka i pracują tam teraz policja i prokurator. Rzecznik wrocławskiej policji potwierdza to zdarzenie. W akcji wyłowienia ciała uczestniczyli: Wodna Służba Ratownicza, Dolnośląski WOPR i Straż Pożarna.

"Około godziny 12 na numer alarmowy WOPR otrzymaliśmy wezwanie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu do ciała leżącego w wodzie w okolicy Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu" - informują ratownicy z dolnośląskiej WOPR.