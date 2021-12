Zbigniew Ziobro pisze list do szefowej KE. "Gigantyczna afera korupcyjna"

Fikcyjne mieszkania, prawdziwe dodatki. Wśród wymienionych były poseł PiS

Członkowie Trybunału powinni mieszkać w trakcie pełnienia swojej funkcji w Luksemburgu. Otrzymują na to specjalny dodatek, wysokości ok. 15 proc. uposażenia. Jak wyliczył Quatremer, to ok. 3600 euro. Dodatkowo otrzymują 40 tys. euro na pokrycie kosztów przeprowadzki i zagospodarowanie. Zdaniem brukselskiego korespondenta Lehne, który mieszka na stałe nie Luksemburgu a w rodzinnym Düsseldorfie. To oznacza, że od 2014 r., gdy został członkiem Trybunału (prezesem został w 2016 r. - przyp. red.) bezprawnie wypłacono mu 325 tys. euro.