Pogrzeb Trynkiewicza. Ksiądz zabrał głos ws. "wampira z Piotrkowa"

W 2014 r. Trynkiewicz opuścił więzienie, ale szybko wprowadzono tzw. ustawę o bestiach, aby umieścić go w specjalnym ośrodku w Gostyninie. Po kilku latach pobytu trafił do więzienia za posiadanie pornografii dziecięcej. Ostatecznie przebywał w ośrodku terapeutycznym Zakładu Karnego w Sztumie.

- Osąd nie należy do nas, bez względu na to, co strasznego ten człowiek zrobił. Jeśli był ochrzczony, należy mu się pogrzeb zgodny z ceremoniałem. Nie robilibyśmy tego jedynie, gdyby oficjalnie dokonał aktu apostazji - mówi ks. Janusz Koplewski w rozmowie z "Faktem".

Duchowny zaznacza, że osąd Trynkiewicza należy do Boga, a nie do ludzi. - Teraz osądzi go Bóg. My tego robić nie możemy. Nie sądź, a nie będziesz sądzony - mówi ks. Koplewski, dodając, że sąd już wydał wyrok na ziemi.