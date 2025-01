Zaginęła Wiktoria Borkowska. Może potrzebować pomocy medycznej

Zaginęła Wiktoria Borkowska. 22-latka po raz ostatni była widziana w nocy z 17 na 18 stycznia, ok. godz. 2.00, kiedy to wyszła w domu w Ząbkach. Później trafiła do Warszawy. Tam pojawiła się w okolicach Mostu Gdańskiego. "Może potrzebować pilnej pomocy medycznej" - podkreślają bliscy Wiktorii.