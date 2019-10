Pogrzeb Kornela Morawieckiego. Marta Morawiecka: Dobrze, że spoczną obok siebie

Kornel Morawiecki zostanie w sobotę pochowany na Wojskowych Powązkach obok Jana Olszewskiego. Cieszy się z tego córka marszałka seniora. - Jan Olszewski bronił mojego taty w 1987 r.. Dobrze się stanie, że teraz spoczną obok siebie - powiedziała siostra premiera Marta Morawiecka.

Marta Olszewska bardzo dobrze wspomina marszałka seniora. - Bardzo szanowałam Kornela Morawieckiego, był z niego dobry, wspaniały człowiek. Mój mąż bronił go w procesie za komuny. I cieszę się, że ten wspaniały człowiek spocznie obok mojego męża na Wojskowych Powązkach - powiedziała.

- Jan Olszewski bronił mojego taty jako mecenas w 1987 roku, kiedy Kornel Morawiecki został aresztowany po kilkuletnim ukrywaniu się. Łączyła ich na pewno wielka wspólnota idei, byli gorącymi rzecznikami prawdziwej lustracji. I dobrze się stanie, że jeśli już mieli odejść i nas zostawić, to że teraz spoczną obok siebie. Tatuś był wyjątkowym człowiekiem. Będzie nam go bardzo brakować - powiedziała gazecie Marta Morawiecka.

Pogrzeb Kornela Morawieckiego

Wczoraj w Sejmie wystawiono trumnę z ciałem Kornela Morawieckiego. W Sali Kolumnowej pożegnali go najbliżsi, w tym żona Jadwiga Morawiecka, syn Mateusz Morawiecki, jego żona i ich dzieci. Obecny był także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wieczorem tysiące warszawiaków odprowadziły trumnę marszałka seniora do Katedry Polowej Wojska Polskiego. Tam odbyło się czuwanie przy trumnie Kornela Morawieckiego, które potrwało do północy.