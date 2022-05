Pogoda na weekend. Gwałtowne burze, potem ochłodzenie

Pogoda. Silny wiatr

W piątkowe popołudnie uważajmy na południowym wschodzie, poniżej linii Wrocław-Białystok. To tu dojdzie do spotkania rozgrzanego powietrza śródziemnomorskiego z napływającym wraz z frontem atlantyckim chłodem. Będzie to sprzyjać gwałtownemu rozwojowi frontowych chmur burzowych Cumulonimbus, które tworzyć będą charakterystyczne kowadła. Zatem uważajmy, bo tak rozwinięte chmury niosły będą z sobą groźne wyładowania, krótkotrwałe, ale ulewne deszcze (możliwy grad) i silny, porywisty wiatr, który może dochodzić do 70-90 km/h.