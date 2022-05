Pogoda dla Polski. Silne nawałnice i wichury. Powieje nawet 100 km/h

Czwartek i piątek będą w Polsce bardzo gorącymi dniami. Temperatura na znacznym obszarze sięgnie ok. 25-29 st. C, a lokalnie dobije nawet do 30 st. C, co oznacza pierwszy w tym roku upał. Taki stan rzeczy nie potrwa jednak długo, bowiem z zachodu nadejdzie chłodny front z gwałtowanymi burzami i bardzo silnym wiatrem, po przejściu którego temperatura mocno się obniży.