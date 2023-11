Pogoda taka, że w Niemczech "czerwony alarm". Dojdzie do Polski?

Niemiecka Służba Meteorologiczna ogłosiła czerwony alert dla kilku okręgów Badenii-Wirtembergii. W związku z tym DWD ostrzega przed "trudnymi warunkami pogodowymi, związanymi z ulewnymi, ciągłymi opadami deszczu". Według prognoz ma spaść od 40 do 60 litrów deszczu na metr kwadratowy, a drogi mogą być niebezpiecznie śliskie. Co więcej, powyżej wysokości 800 metrów nad poziomem morza może spaść od 5 do 10 centymetrów śniegu.