Niepokojące informacje z Niemiec. Co drugi imigrant oszukiwał

Kryzys migracyjny w Badenii-Wirtembergii nie wykazuje oznak słabnięcia. W tym regionie Niemiec liczba małoletnich osób bez opieki gwałtownie wzrosła. Prognozy wskazują, że do końca roku może to być w sumie 4,6 tys. osób. To oznacza wzrost o 440 proc. w porównaniu z rokiem 2019.