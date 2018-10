Pogoda na poniedziałek: rano mgły, po południu słońce

Ranek powita nas mgłą ograniczającą widoczność nawet do 100 m. Utrzyma się nawet do godziny 11.00, dlatego kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Po południu wypogodzi się i zza chmur wyjrzy słońce.

Słaby deszcz

Chłodniej na północy

W poniedziałek chłodniej będzie na północnym - zachodzie, cieplej na południu, w centrum i na wschodzie. W ciągu dnia termometry pokażą od 10 do 12 stopni C na północnym - zachodzie, do 13-15 stopni C na południu, w centrum i na wschodzie kraju.