Pogoda na dziś - 5 grudnia. Chłodno i wietrznie.

Po dwóch ciepłych dniach w środę czeka nas niewielkie ochłodzenie. Na północy Polski popada deszcz. Poza tym będzie pogodnie i słonecznie w niemal wszystkich rejonach Polski.

W środę możemy się spodziewać lekkiego ochłodzenia. W ciągu dnia termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od (+3) do (+4) st. C. Nieco cieplej do (+5) – (+6) st. C będzie na zachodzie Polski.