Pogoda. Marznące opady i gołoledź. IMGW o niebezpieczeństwie dla kierowców

- Jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna dla kierowców - powiedział PAP rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

I dodał, że w środę temperatura na zachodzie kraju nad ranem i rano wyniesie ok. 1 st. Celsjusza.

Pogoda. Najzimniej na Suwalszczyźnie

Od woj. zachodniopomorskiego przez Wielkopolskę, po woj. opolskie temperatura wyniesie ona około 0 st. C. Natomiast w pozostałej części kraju termometry pokażą od -5 do -2 st. C.