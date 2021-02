Pogoda długoterminowa. Ocieplenie poprzedzi mroźny szturm zimy

Jak informują synoptycy w tym tygodniu w Polsce słupki rtęci znów mogą zapikować w dół do wartości nawet – 30 stopni Celsjusza. Według prognoz najniższych temperatur spodziewać mogą się w czwartek i w piątek mieszkańcy północno-wschodniej części kraju. Termometry pokażą tam wartości między -25 a -30 stopniami Celsjusza. Końcówka lutego będzie nadal zimna, ale temperatury nie powinny już osiągać tak ekstremalnych wartości.

Pogoda długoterminowa. Panowanie zimy do połowy marca

Z modeli synoptycznych wynika, że zima zostanie z nami co najmniej do połowy marca. W tym czasie na terenie Polski utrzymywać mają się temperatury spadające nocami do kilkunastu stopni poniżej zera. Niewykluczone też, że pojawią się kolejne długotrwałe i intensywne opady śniegu.