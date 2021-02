Częstochowa. Skrył się przed policjantami, ale nie przed psem

Częstochowa. Ukrył się przed policjantami

Gdy na miejsce przyjechali policjanci, kierowcy już nie było. Bojąc się zatrzymania i konsekwencji uciekł do pobliskiego lasu.

Policjanci z Blachowni ustalili dane personalne kierowcy i pojechali do jego domu. Tam go nie zastali, a członek rodziny twierdził, że nie wrócił jeszcze z pracy. Dzielnicowi jednak nie uwierzyli i na miejsce wezwali aspiranta Tomasza Powązkę ze swoim czworonożnym partnerem. Węch Nagata okazał się nieoceniony. Pies bezbłędnie wskazał budynek gospodarczy, w którym ukrył się 39-letni mężczyzna. Jak się okazało, miał w organizmie prawie cztery promile alkoholu. Usłyszał już zarzuty, jednak nie przyznał się do kierowania w takim stanie.