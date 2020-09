Pogoda. IMGW ostrzega przed upałem. Niebawem "drastyczna zmiana"

Wtorek będzie bardzo ciepły nawet na krańcach północnych (do 25 st. C w Suwałkach i 27 st. C na Pomorzu). Tak jak w poniedziałek najbardziej wrześniowe uderzenie lata odczują mieszkańcy Polski południowo-zachodniej. Tam prognozowany jest upał i 31 st. C w cieniu.