Pogoda dała im się we znaki. Urzędnicy pracują krócej. Bo jest upał i nie mają klimatyzacji

Urzędnicy narzekają, że przy braku klimatyzacji pracować się nie da. Ze względu na "zagrożenie zdrowia i życia" skrócono im godziny pracy. Tak jest w Wąbrzeźnie, Legnicy czy Wodzisławiu Śląskim. - Mamy 38 stopni. A urzędnik musi jakąś pracę koncepcyjną wykonywać i jeszcze jakoś wyglądać - mówi nam burmistrz Wąbrzeźna.

"Z uwagi na ciężkie warunki pracy w upały, które zagrażają zdrowiu i życiu pracowników, w Urzędzie Miasta skrócony został dzisiaj czas pracy. Urząd czynny będzie do godz. 14" - informuje Urząd Miasta w Wąbrzeźnie (woj. kujawsko-pomorskie). Tak było we wtorek i w środę. Urzędnicy pracowali godzinę krócej.

Upał w urzędzie. "U mnie 27, w klimatyzowanym"

- To nie jest pomysł amatorski. To się stosuje. W Wąbrzeźnie przy wybitnej fali upałów robimy tak co roku - mówi Wirtualnej Polsce burmistrz miasta Tomasz Zygnarowski. - Tu jest piekło. W niektórych pomieszczeniach w ciągu dnia jest 38 stopni, a rano 30. Po siedmiu godzinach, kiedy ten urzędnik musi jakąś pracę koncepcyjną wykonywać i do tego jeszcze jakoś wyglądać i tych klientów obsługiwać, a oni w te upały jakoś szczególnie do nas nie zaglądają, to uważam, że nie ma żadnego uszczerbku dla funkcjonowania urzędu - tłumaczy nam burmistrz.