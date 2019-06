Pogoda. Zwrotnikowy żar i niszczycielskie burze, ale już w weekend zmiana pogody

Pogoda. Przed nami kolejne uderzenie gorąca. Przez Polskę przechodzą upiorne upały, ale prawdziwy "potwór" to niszczycielskie burze, które zadomowiły się na zachodzie kraju. Powoli napływa "atlantycki chłód".

Późnym wieczorem w województwie lubuskim mieliśmy do czynienia z przejściem prawdziwego "potwora". Układ burzowy posiadał prawdopodobnie aż cztery tzw. mezocyklony, czyli cztery odrębne rotujące słupy powietrza napędzające superkomórki burzowe. Przyniósł niespotykany dotąd rozmiarowo opad gradu . W Łośnie miał średnicę aż 6,5 cm, w Gorzowie Wielkopolskim 10 cm, a nawet 12 cm - podsumowuje bloger pogodowy Jarosław Turała.

Pogoda. Temperatura sięgnie zenitu

Środa nie będzie spokojniejsza. Czeka nas kolejny dzień z upałami. Na niemal całym obszarze Polski maksymalna temperatura wyniesie od 33 do 35 stopni.

W związku z napływem z południa gorącego, zwrotnikowego powietrza na przeważającym obszarze Polski (za wyjątkiem obszarów górskich) temperatura dobije do 30-33 stopni, a w pasie od Gorzowa po Zieloną Górę nawet do 34-35 stopni. Niewykluczone, że w nagrzanych miastach będzie jeszcze cieplej o 2 lub 3 stopnie.

W tym parnym, zwrotnikowym powietrzu z temperaturą przekraczająca 30 stopni pozostaniemy jeszcze do soboty. Dopiero w nocy z soboty na niedziele nastąpi przebudowa pola barycznego i od zachodu dostaniemy się pod wpływ klina wyżowego związanego z ośrodkiem wyżowym znad Atlantyku i Zatoki Biskajskiej.

Taki rozkład pola ciśnienia sprawi, że z zachodu (znad kanału La Manche) zaczną napływać do nas chłodniejsze masy powietrza pochodzenia atlantyckiego. W niedzielę chłodniejsze powietrze pojawi się już nad zachodnią Polską i tutaj temperatura spadnie do 22-26 stopni, ale niestety, wschodnia część kraju pozostanie w upalnym powietrzu zwrotnikowym i tam temperatura nadal dobijać będzie do 30 kreski, a gdzieniegdzie nawet będzie ją przekraczać.