Burze i grad na zachodzie Polski. "Czegoś takiego jeszcze nie widziałem"

Na zachodzie i północnym zachodzie kraju pojawiły się ulewne burze z wyładowaniami. Miejscami występują również intensywne opady gradu. Upały i nagłe ulewy mogą utrzymać się przez najbliższe kilka dni.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało natomiast ostrzeżenia do osób przebywających na terenie dziewięciu powiatów województwa zachodniopomorskiego. Dotyczą one możliwości wystąpienia bardzo silnego wiatru, burz i gradu, a lokalnie również trąb powietrznych.

Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach aura będzie równie dynamiczna. Temperatury mogą wzrosnąć nawet do 36 st. C w cieniu, a upałom zapewne będą towarzyszyć burze. Sytuacja zmieni się dopiero w okolicach weekendu, kiedy upał w Polsce trochę odpuści.