Pogoda. Afrykański żar i nowe ostrzeżenia. Możliwe trąby powietrzne

Pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla kolejnych województw, a w kilku podniósł poziom zagrożenia z pierwszego na drugi stopień. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje z kolei o nadchodzących burzach, gradzie, a nawet trąbach powietrznych.

Pogoda płata figle i powoli żarty się kończą. Eksperci alarmują, że temperatura w najbliższych dniach może sięgać nawet 35 st. C.

Obowiązujące do tej pory alerty pierwszego stopnia na wschodzie Podlasia, Lubelszczyzny oraz Warmii i Mazur zmieniono we wtorek po południu na drugi stopień. Po aktualizacji prognozy alerty rozszerzono na wszystkie 16 województw. "Jedyne obszary nieobjęte żadnym alertem to tereny górskie na południu województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego" - donosi RMF FM.