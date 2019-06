Brutalny atak na księdza. Ambasador USA potępiła zachowanie sprawcy

56-letni Zygmunt W. ranił w poniedziałek nożem jednego z księży we Wrocławiu. "Ze smutkiem przyjęłam wiadomość o ataku" - napisała na Twitterze ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher.

Zygmunt W. podszedł do ks. dra Ireneusza Bakalarczyka, który szedł akurat do kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu. Po krótkiej rozmowie zaatakował duchownego nożem. Został zatrzymany.

We wtorek Zygmunta W. był doprowadzono do prokuratury. Dziennikarze zapytali go, dlaczego zaatakował księdza. Odpowiedział, że to pytanie retoryczne. Gdy dopytali go, czy ma to związek z filmem "Tylko nie mów nikomu" i pedofilią, odparł, że to dobry trop, ale nie znał księdza, którego ugodził nożem.