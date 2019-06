Wrocław. Nożownik zaatakował księdza przed kościołem

We Wrocławiu doszło do ataku na księdza. Duchowny został ugodzony ostrym narzędziem. Duchowny przebywa w szpitalu, jego stan jest stabilny.

Kierownik notariatu wrocławskiej kurii ks. dr Ireneusz Bakalarczyk został zaatakowany przed Kościołem Najświętszej Marii Panny we Wrocławiu. Jak informuje senator PiS Rafał Ślusarz, ksiądz zmierzał do świątyni, by odprawić mszę łacińską.