Biała. Makabryczna zbrodnia. Zadał partnerce 60 ciosów nożem

Nowe makabryczne szczegóły zbrodni, popełnionej w czwartek w gminie Biała pod Prudnikiem. Znaleziono tam martwą kobietę. Okazało się, że zabił ją jej partner. Mężczyzna zadał jej kilkadziesiąt ciosów nożem.

44-letni Marek Ś. wrócił w czwartek po południu do domu w Brzeźnicy (woj. opolskie). Mieszkał w nim razem swoją partnerką Urszulą K. Mężczyzna był pijany i agresywny, doszło do kłótni - relacjonuje przebieg tego, co zdarzyło się w oddalonym od wsi przysiółku portal nto.pl.