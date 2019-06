Zakonnica zatrzymana. Miała przywłaszczyć ponad 460 tys. zł

Zakonnica jest podejrzewana o kradzież pieniędzy z Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. Sprawę badają śledczy. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że za całą sprawą stoi 43-letni mieszkaniec Opola, który przejął od kobiety całą sumę.

Według ustaleń prokuratury, to on miał namówić siostrę do zabrania pieniędzy. W sumie kobieta dała mu ponad pół miliona złotych, bo oprócz środków z DPS przekazała mu własne oszczędności.