Pogoda będzie groźna. Trąby powietrzne i grad jak kule bilardowe

Pogoda we wtorek da się nam we znaki. Czekają nas gwałtowne burze, grad o średnicy kilku centymetrów, ulewy, a lokalnie także trąby powietrzne. Ostrzeżenia IMGW dotyczą aż 13 województw.

Pogoda. Trąby powietrzne, burze i gradobicia

Pogoda. Przed burzami będzie bardzo gorąco

W ciągu dnia termometry wskażą od 13-17 st. C na północnym zachodzie przez 21-23 st. C w centrum do 25-26 st. C na południu i na wschodzie kraju. Najgoręcej będzie tuż przed burzami na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, w Małopolsce i Świętokrzyskiem.