Podstępne działania Rosji. "Mechanizm podobny do sekt"

- Wojna odbywa się na wielu frontach. To nie tylko armia i czołgi, ale również przestrzeń informacyjna. Dezinformacja prorosyjska ma też swoje cele, które chce osiągnąć i wykorzystuje do tego media. Główny nacisk kładziony jest na budowanie negatywnego sentymentu w stosunku do Ukraińców i Ukrainek. Ważnym elementem jest też budowanie negatywnego nastawienia do uchodźców w ogóle przez wskazywanie, że ich obecność powoduje kłopoty - tłumaczy mechanizm działania dezinformacji prorosyjskiej Marcin Wiśniewski, dyrektor Instytutu Badania Internetu i Mediów Społecznościowych.