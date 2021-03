To już trzeci taki przypadek na lotnisku w Balicach w tym roku. Mieszkaniec Krakowa, który wrócił do Polski z podróży do Kolumbii, nie zgłosił nic od oclenia. Mimo to sprawdzono jego bagaże i wtedy okazało się, że nie o cło w tym przypadku chodzi. Mężczyzna odpowie za próbę przemytu zakazanych pamiątek.