Podkomisja Macierewicza przedstawiła wyniki prac. "Musiało dojść do eksplozji"

- Okazuje się, że już sto metrów przed brzozą reaguje zdecydowanie sensor prędkości i zmiany kąta obrotu samolotu, a następnie autopilot zmienia położenie lotek oraz steru kierunków, wprowadzając samolot w ślizg. (…) Wszystko to dzieje się przed brzozą, gdy samolot od kilku już sekund odchodzi na drugie zejście. Co doprowadziło do zniszczenia lewego skrzydła, jeśli nie była to 'pancerna brzoza'?”- pyta lektor.