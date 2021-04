11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Sasin ostro o Tusku. "Przekroczył wszelkie poziomy obrzydliwości"

Wicepremier nawiązał do wywiadu, jakiego w piątek Donald Tusk udzielił TVN24. - Tutaj nie mogę uciec od wczorajszego wywiadu Donalda Tuska, który przekroczył wszelkie poziomy obrzydliwości w polityce, ale też w ogóle w życiu - powiedział Sasin.

Paweł Tanajno zatrzymany przez policję

- Prezydent Lech Kaczyński, także w rozmowie ze mną w cztery oczy podkreślał, po tak zwanym incydencie gruzińskim, że od czasu, gdy pilot odmówił prezydentowi lotu do Tibilisi, on sam będzie podejmował decyzję, kiedy będzie latał rządowym samolotem, bo jest głównodowodzącym - powiedział Tusk.

Sasin: Tusk posługuje się wymyślonymi rozmowami

Zdaniem Sasina, jest to próba obciążania Lecha Kaczyńskiego winą za katastrofę. Według niego Tusk posługuje się w tym celu "wymyślonymi rozmowami o których przypomina sobie nagle po 11 latach".

- Widać, że Donald Tusk jest człowiekiem, który chce uciec od odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. A od tej odpowiedzialności nie ucieknie - zaznaczył Sasin w RMF FM.

Zła podstawa prawna przy wyjaśnianiu katastrofy to wina Tuska?

Przypomniał, że w 2010 roku Tusk pełnił funkcję premiera, a co za tym idzie, miał wpływ na kluczowe decyzje dotyczące działań rządu w tamtym czasie. Zdaniem Sasina, to z jego winy przy wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej zastosowano niewłaściwą podstawę prawną. - Dano Rosjanom wszystkie atuty do ręki - dodał wicepremier.