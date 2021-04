Co dzieje się z wrakiem prezydenckiego tupolewa?

Od katastrofy rządowego samolotu Tu-154M, w której zginął m.in. polski prezydent Lech Kaczyński, mija właśnie 11 lat. Przyczyny katastrofy są nadal wyjaśniane przez polskich i zagranicznych śledczych, natomiast szczątki polskiego tupolewa dalej pozostają w rękach Rosjan. Niedawno Prokuratura Krajowa poinformowała o tym, że śledztwo dotyczące katastrofy smoleńskiej zostało przedłużone do 31 grudnia 2021 roku.

Co z wrakiem?

Spór o samolot trwa do dziś, a rosyjskie stanowisko w sprawie jego oddania od ponad dekady wydaje się pozostawać niezmienione. Ostatnia oficjalna próba odzyskania wraku tupolewa przez polski rząd miała miejsce równo rok temu. Wówczas polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w RP notę dyplomatyczną z wezwaniem do oddania szczątek rozbitego tupolewa.

Ambasada FR w odpowiedzi na pismo polskiego MSZ poinformowała, że rozbity samolot pozostanie na terenie ich kraju, co najmniej do zakończenia rosyjskiego śledztwa. Nie doprecyzowano jednak do kiedy ma ono potrwać.