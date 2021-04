Macierewicz zapowiada przełom w sprawie katastrofy smoleńskiej

- Raport jest podsumowaniem prac podkomisji smoleńskiej i zebraniem tez wszystkich opublikowanych przez nią dotąd materiałów, ale zawiera także nowe ustalenia, będące potwierdzeniem podstawowych tez Raportu Technicznego z 2018 roku. Mogę zdradzić, że dzięki jednemu z rozdziałów raportu będzie można zobaczyć, a nawet usłyszeć, co naprawdę wydarzyło się nad Smoleńskiem – powiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej przewodniczący podkomisji do spraw ponownego zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. Antoni Macierewicz.

Jego zdaniem, bardzo istotne okazały się ustalenia związane z przygotowaniami do wizyty Lecha Kaczyńskiego w Katyniu. Macierewicz zaznaczył, że chodzi szczególnie o związki ze służbami specjalnymi i ludźmi decydującymi m.in. o remoncie samolotu w Rosji. W raporcie mają być zawarte wnioski oparte o "dokumenty, o których sądzono, że już ich nie ma".

Macierewicz: "Decyzje podejmowali Rosjanie"

- Trzeba bowiem jasno powiedzieć: we wszystkich kluczowych momentach tej tragedii faktyczne decyzje podejmowali Rosjanie! Dotyczy to remontu, warunków lotu do Smoleńska i zniszczenia samolotu, a wreszcie ukrycia stanu faktycznego, bezprawnego przejęcia badania i uruchomienia mechanizmu kłamstwa smoleńskiego – mówił Macierewicz.