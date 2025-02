Gen. Gromadziński o odejściu z wojska. "Strzał w kolano"

Gen. Jarosław Gromadziński, były dowódca Eurokorpusu, w wywiadzie dla Onetu opowiedział o kulisach odebrania mu dostępu do tajemnic przez SKW. - Jeśli mnie pan pyta, co się stało w marcu ubiegłego roku, to przyznam, że nawet dziś trudno mi odpowiedzieć na to pytanie - stwierdził.