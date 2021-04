Kaczyński jasno o kryzysie w Zjednoczonej Prawicy i przyspieszonych wyborach

- Niewątpliwie jesteśmy w czasie pewnych przekształceń. Nie będę się bawił we wróżbitę, zatem teraz nie podejmę się dokładnego prognozowania przyszłości. Ale też nie będę ukrywał prawdziwej sytuacji – mamy napięcia w koalicji – powiedział w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" Kaczyński.

Prezes PiS przyznał, że kompletnie nie akceptuje tego typu zachowania. Zapewnił też, że jest "daleki od zaogniania sytuacji, (…) ale dobrze by było, gdyby (koalicjanci – red.) pamiętali stare przysłowie: dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie. Otóż może się urwać"- dodał Kaczyński.

Wicepremier o wcześniejszych wyborach

Kaczyński twierdzi, że w tej chwili nie jest rozważana perspektywa wcześniejszych wyborów, ale są wydarzenia, które mogą doprowadzić do skrócenia kadencji.

Jednym z nich miałoby być głosowanie nad tzw. Funduszem Odbudowy. Do końca kwietnia państwa UE powinny zakończyć ratyfikację. Finalizacja tego procesu jest konieczna, by KE mogła pozyskać na rynku 750 mld euro do wypłacenia państwom członkowskim.