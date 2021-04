11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Sąd zajmie się rosyjskimi kontrolerami

Wniosek prokuratury w sprawie rosyjskich kontrolerów trafił do warszawskiego sądu na Mokotowie we wrześniu 2020 roku. W styczniu 2021 r. sędziowie mieli się zająć wnioskiem śledczych, ale rozprawy odroczono. Jak informuje Wirtualną Polskę sekcja prasowa warszawskiego sądu, niejawne posiedzenia odbędą się 27 maja.

Paweł P. i Wiktor R. to kontrolerzy lotu pełniący 10 kwietnia służbę na lotnisku w Smoleńsku. Nikołaj K. wydawał wówczas polecenia kierownikowi lotów. Prokuratura zarzuca mężczyznom umyślne spowodowanie katastrofy lotniczej skutkującej śmiercią 96 osób.

Wystawią listy gończe?

Wnioski o ich tymczasowe aresztowanie to pierwszy krok do wydania międzynarodowego listu gończego. Jakiekolwiek działania zmierzające do zatrzymania mężczyzn prokuratura będzie mogła podjąć po ewentualnej decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu.