Pocztex gotowy na przedświąteczny szczyt paczkowy

"To wyróżnia nas na tle konkurencji. Zazwyczaj jest tak, że paczka jest przechowywana w automatach paczkowych czy w innych punktach odbioru przez 2-3 dni i koniec kropka, wraca do nadawcy. My mówimy naszym klientom: spokojnie, nie martwcie się, paczka będzie na was czekała przez cały tydzień" - zaznaczył Krzysztof Falkowski.