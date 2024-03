Pobita w szkolnej łazience. Prześladowana nastolatka zmarła w szpitalu

Matka zmarłej Shaylee ma żal do dyrekcji szkoły i policji, że nic nie zrobiono w tej sprawie. Tym bardziej, że - jak opowiada - nie była to pierwsza bójka. Odkąd dziewczyna osiem miesięcy wcześniej dołączyła do szkolnej społeczności, coraz częściej miała wracać do domu z siniakami na całym ciele. Jej matka twierdzi, że była prześladowana, a o ostatnim pobiciu w szkolnej łazience wiedzieli wszyscy.