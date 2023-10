Pobił aktywistę. Syn Kadyrowa został odznaczony

Mimo iż przestępstwo zostało popełnione w obwodzie wołgogradzkim, to Żurawel został przewieziony do odbycia kary na terytorium Czeczenii, której głową jest Ramzan Kadyrow. Wysłał go tam sam Władimir Putin, który 13 czerwca stwierdził, że "winni spalenia Koranu powinni odsiadywać wyrok w regionie muzułmańskim".