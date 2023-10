Najkrwawsza zbrodnia od początku inwazji. "Jedna wielka dziura"

"Dla Rosjan stało się to celem"

Kiedy pytam go, czy w jego ocenie było to zamierzone działanie Rosjan, by uderzyć w cywilów, mówi, że w jego ocenie powód mógł być inny. - W strefie przyfrontowej wszędzie są żołnierze. To miasto jest ok. 25-30 km od tej strefy. Obecność żołnierzy jest więc spora. Jeśli 60 osób miało włączony telefon komórkowy w jednym miejscu, Rosjanie mogli to przechwycić - ocenia rozmówca Wirtualnej Polski.