Padła data. Zełenski ostrzega: Rosja wyciągnęła wnioski

Media hiszpańskie zwracają uwagę na fakt, że szczyt Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej odbywa się w czasie, który jest naznaczony wątpliwościami co do jedności europejskiej w sprawie dostaw broni dla Ukrainy. Dotyczy to zwłaszcza stanowisk Polski i Słowacji. Dodatkowo sytuacja polityczna i budżetowa w Stanach Zjednoczonych również wpływa na atmosferę tego spotkania.