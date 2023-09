Spalił Koran. Putin wysłał go do Czeczenii

Władze podały, że Żurawel miał się przyznać do spalenia Koranu "na polecenie ukraińskich służb specjalnych". Został oskarżony o "działania publiczne wyrażające oczywisty brak szacunku dla społeczeństwa i popełnione w celu obrazy uczuć religijnych". Mimo iż przestępstwo zostało popełnione w obwodzie wołgogradzkim to Żurawel został przewieziony do odbycia kary na terytorium Czeczenii, której głową jest Ramzan Kadyrow. Wysłał go tam sam Władimir Putin, który 13 czerwca stwierdził, że "winni spalenia Koranu powinni odsiadywać wyrok w regionie muzułmańskim".