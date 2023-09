Syn Kadyrowa zostanie aresztowany? Skandal po publikacji nagrania

W Rosji zawrzało. Fala krytyki pod adresem Kadyrowa

Na opublikowane nagranie jako pierwsza zareagowała Ksenia Sobaczak, dziennikarka, celebrytka i córka mentora Putina. "To jest piekło. To jest głowa republiki. To brak szacunku dla prawa naszego kraju. Należy zbadać działania Adama Kadyrowa, poddać je ocenie prawnej zgodnie z rosyjskim kodeksem karnym, a nie z prawem szariatu czy Ramzana Kadyrowa. Jak długo jeszcze może kpić z całej Rosji i otwarcie pluć w twarz całemu systemowi egzekwowania prawa?" - napisała na Telegramie Sobczak.