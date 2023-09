Jest opinia biegłych w sprawie wybuchu w Przewodowie. Prokuratura potwierdza

Czyja rakieta spadła na Przewodów?

Śledczy - według informacji "Rzeczpospolitej" - uważają, że rakieta, która spadła na Przewodów, ma zasięg 75 km do 90 km, a wówczas pozycje rosyjskie były w takim miejscu, z którego żadna rosyjska rakieta do Przewodowa by nie doleciała. Wykluczyli też, by wystrzelono ją z Białorusi, ponieważ - jak opisuje gazeta - "nawet zakładając, że baterie rosyjskie ulokowano na Białorusi, to z miejsca, w których wtedy były, do Przewodowa w linii prostej jest 150 km. Po drugie, Rosjanie tego typu rakiet na Białorusi nie mają".