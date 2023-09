Rosjanie prowokują, włoskie F-35 poderwane. "Wygląda niedobrze"

- Najważniejsze, żeby nie dopuścić do przekroczenia przestrzeni powietrznej Sojuszu przez Rosjan, bo to będzie już ewidentna prowokacja. W bazie w Malborku stacjonują nasze samoloty MIG-29, które mają mniejsze możliwości wykrycia rosyjskich myśliwców. NATO-wskie F-35 pod tym względem są nie do zastąpienia. Wygląda to więc, na rutynowe działanie ze strony Rosjan. Na zasadzie: "pojawiły się nowe maszyny, to należy je sprawdzić". Kwestią czasu był dzień i godzina, kiedy to nastąpi. Rosjanie postanowili sprawdzić NATO-wski system reagowania - komentuje były wojskowy.