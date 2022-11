Po wybuchu zniszczona elektrownia? Rząd zdecydowanie uspokaja

W miejscowości Przewodów doszło we wtorek do eksplozji. W sieci pojawiły się informacje, że zniszczona została biegnąca nieopodal linia energetyczna, która łączy Ukrainę z Unią Europejską. Polski rząd zdecydowanie zareagował. "To nieprawda. Apelujemy o niepublikowanie niepotwierdzonych informacji" - napisało na Twitterze Centrum Informacyjne Rządu.