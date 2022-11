Zaskakujące doniesienia CNN. Chodzi o wycofanie Rosjan z Chersonia

W ocenie rozmówców amerykańskiej stacji Rosja źle obliczyła potencjalny wpływ wycofania swoich wojsk na rezultat wyborów za oceanem. "Wątpię, żeby mieszkańcy USA rzeczywiście to zauważyli. (...) Mimo całego rozgłosu towarzyszącego operacjom (Kremla) w sferze informacyjnej i politycznej ingerencji (Rosjan za granicą), generalnie oni nie są w tym wcale tacy świetni. Mieliśmy tam (w Rosji - PAP) do czynienia z jakimś fundamentalnym nieporozumieniem w sensie kulturowym" - oceniły źródła CNN, odnosząc się do kalkulacji Moskwy dotyczących odwrotu z Chersonia i wpływu tej decyzji na amerykańskie wybory.