Wybory w USA. Demokraci utrzymają większość w Senacie

Wygrana Demokratki oznacza, że jej partia będzie miała w nowym Kongresie co najmniej 50 głosów w 100-miejscowym Senacie (tyle samo mają również obecnie - red.), co pozwoli jej na utrzymanie większości ze względu na to, że w przypadku remisów decydujący głos ma wiceprezydent, będący przewodniczącym izby.