Wypadek w USA. Zderzyły się dwa samoloty

Latająca forteca

B-17, znany jako "latająca forteca", to ogromny czterosilnikowy bombowiec, który był filarem amerykańskiej potęgi powietrznej podczas II wojny światowej i jest jednym z najbardziej znanych samolotów bojowych w historii USA. Większość maszyn tego typu została zezłomowana pod koniec wojny, a tylko kilka pozostało czynnych do dziś, głównie prezentowane są one w muzeach i na pokazach lotniczych.