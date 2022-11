Jest potwierdzenie. Tajne rozmowy Rosji i USA. A to oznacza jedno

- Zawsze się prowadzi rozmowy. Jak się ich nie prowadzi, to się strzela - mówi ekspert ds. bezpieczeństwa prof. Daniel Boćkowski. W ten sposób odniósł się do doniesień amerykańskich gazet o rozmowach, jakie z Rosjanami prowadzi Jake Sullivan. Jak pisze BBC, doradca Joe Bidena potwierdził, że jest ciągły kontakt z Moskwą. Zdaniem byłego ambasadora RP w USA Ryszarda Schnepfa, oznacza to, że Amerykanie - przez rozmowy z Rosjanami - próbują obniżyć napięcie, które pojawiło się w związku z groźbami nuklearnymi.