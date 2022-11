Generał z USA rozsierdził Ukrainę. Natychmiastowa reakcja Kijowa

Amerykański generał Mark Milley, podczas wystąpienia w Economic Club of New York powiedział, że Ukraina prawdopodobnie nie będzie w stanie zwyciężyć militarnie, a zbliżająca się zima to dobra okazja do rozpoczęcia negocjacji z Rosją. Jak informuje portal POLITICO, słowa te wywołały w Kijowie sporą wrzawę. Biały Dom zapewnia jednak, że nie naciska na Ukrainę w sprawie rozmów pokojowych z Moskwą.