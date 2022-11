Rosja potępiona. Projekt deklaracji szczytu G20 gotowy

Ławrow miał sygnalizować możliwość ustąpienia przez Kreml już w poniedziałek. Rosja zgodziła się też w poniedziałek wieczorem, by w dokumencie zacytować rezolucję ONZ, której zapisy potępiają wojnę i wzywają Władimira Putina, by wycofał wojska z Ukrainy. "FAZ" podaje, że Ławrow zgodził się na to, by w deklaracji użycie broni jądrowej zostało określone jako całkowicie niedopuszczalne.