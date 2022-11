Amerykańskie media: Waszyngton nakłania Kijów do rozmów pokojowych

Zbliżający się początek zimy i obawy o stabilizację w obliczu inflacji i rosnących cen energii i żywności, skłonił Waszyngton do rozmów o możliwości zmiany wojennej sytuacji po dziewięciu miesiącach krwawego najazdu Rosji na Ukrainę. Jak donosi "Wall Street Journal", Stany Zjednoczone i ich sojusznicy zobowiązują się do dalszego wspierania Ukrainy, ale jednocześnie rozważają działania, które mogłyby doprowadzić do szybkiego zakończenia wojny.